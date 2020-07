निर्भया की वकील Seema Samridhi को मुंबई पुलिस की जांच पर शक, बोलीं-'बॉडी को देखकर लगता है प्लान मर्डर'

नई दिल्ली। 34 वर्षीय एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ( Actor Sushant Singh Rajput ) 14 जून को अपने बांद्रा स्थित फ्लैट ( Commit Suicide At His Bandra House ) पर फांसी लगा कर खुदखुशी कर ली थी। सुशांत के करीबियों ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि 'वह पिछले छह महीने से डिप्रेशन ( Sushant was in depression) में थे। जिसकी दवाईयां चल रही थीं। अब सुशांत के निधन को एक महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है लेकिन सुशांत के फैंस इस केस में मुंबई पुलिस की जांच ( People unhappy from mumbai police investigation ) से खुश नहीं हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। यही नहीं बॉलीवुड सेलेब्स भी सुशांत की मौत ( Bollywood celebs also want to knwo real reason ) की असली वजह जानना चाहते हैं। इस बीच निर्भया की वकील सीमा समृद्धि ( Nirbhaya Lawyer Seema Samridhi ) ने भी इस पूरे मामले पर अपनी राय रखते हुए एक ट्वीट किया है।

वकील सीमा ने ट्विटर पर ट्वीट ( Lawyer Seema Samridhi Tweet ) कर हुए सुशांत की मौत को एक प्लान मर्डर ( Sushant Singh Rajput Death was plan murder ) बताया है अपने इस पोस्ट में उन्होंने मुंबई पुलिस ( Mumabi police was tag in it ) को भी टैग किया है। । सीमा लिखती हैं कि -'14 जून को ही डाउट हो गया था कि ये सुसाइड नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी को देखकर प्रथमधृष्टता ये एक प्रायोजित मर्डर लग रहा था।गले का निशान जो कहीं से भी फाँसी के फंदे का निशान नहीं लग रहा था; सुसाइड नोट नहीं था,फिर बिना अन्वेषण के मुंबई ने सुसाइड क्यों बताया @MumbaiPolice।' इस पोस्ट के बाद से सोशल मीडिया पर हलचल बढ़ गई है। सीमा को सुशांत के चाहने वालों को फुल सपोर्ट ( Sushant Fans Support Seema ) मिल रहा है। इस पोस्ट में सभी सीबीआई जांच की मांग ( Sushant Fans Want CBI Inquiry ) कर रहे हैं।

बता दें इससे पहले सीमा ने सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) की जांच को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi Tweet ) को ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, 'माननीय प्रधानमंत्री जी, सुशांत सिंह की मृत्यु का सच जानने ( Know sushant singh rajput death truth ) का हम हर भारतीय का अधिकार है। लेकिन एक माह से ज्यादा समय हो जाने के बाद भी मुंबई पुलिस सच सामने लाने में नाकामयाब रही है। आपसे अनुरोध हम सब के पसंदीदा हीरो का केस आप सीबीआई ( CBI Inquriy for sushant death ) को दीजिए।' इस पूरे मामले में अब तक 35 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। लेकिन बावजूद इसके पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लग पाया है। वहीं जांच में यह भी पता लगा है कि सुशांत एक नहीं बल्कि चार डॉक्टर्स से डिप्रेशन ( Sushant Depression treatment) का इलाज कर रह । जिसमें से दो डॉक्टर्स का बयान दर्ज किया जा चुका है।