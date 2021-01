5 भाषाओं में रिलीज होगी करण जौहर की फिल्म Liger, तेलुगू स्टार विजय देवराकोंडा का फर्स्ट लुक जारी

करण जौहर की फिल्म Liger 5 भाषाओं में रिलीज होगी। इस फिल्म में तेलुगू स्टार विजय देवराकोंडा और अनन्या पांडे मुख्य किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशन पुरी जगन्नाथ कर रहे हैं और इसे करण जोहर प्रोड्यूस करेंगे, फिल्म धर्मा प्रोडक्शन के तहत तैयार होगी, जिसकी घोषणा करण जौहर ने की है।

जानकारी के अनुसार संडे को करण जौहर ने फिल्म liger की अनाउंसमेंट की है। उनके इस नए प्रोजेक्ट में तेलुगू स्टार विजय देवराकोंडा नजर आएंगे। फिल्म का नाम लिगर ***** क्रॉसब्रीड है। इस फिल्म को 5 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म का फर्स्ट लुक करण जौहर ने शेयर किया है। जिसमें सुपरस्टार विजय देवराकोंडा फाइटर के रूप में नजर आ रहे हैं। और उन्होंने बॉक्सिंग ग्लव्स पहन रखे हैं। उनका गुस्सा साफ नजर आ रहा है और उनके पीछे लायन और आधे टाइगर की फोटो भी नजर आ रही है। दरअसल liger ऐसा मिक्सड ब्रीड शेर होता है जो मेल लायन और फीमेल टाइगर के मिलन से बनता है। इस फिल्म में रोनित राय, राम्या कृष्णन, विशु रेड्डी, मकरंद देशपांडे सहित कई कलाकार होंगे। यह फिल्म तेलुगू, तमिल , कन्नड़ और मलयालम के साथ हिंदी भाषा में रिलीज होगी।

VIJAY DEVERAKONDA - ANANYA PANDAY: #LIGER... Director #PuriJagannadh's new film - starring #VijayDeverakonda and #AnanyaPanday - is titled #Liger... Produced by Karan Johar, Charmme Kaur, Apoorva Mehta and Hiroo Yash Johar... In #Hindi, #Telugu, #Tamil, #Kannada and #Malayalam. pic.twitter.com/v1Swxz1CmP