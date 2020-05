कोरोना शराब से बोला, जब से तू आया अपना आतंक ही खत्म हो गया

लॉक डाउन के दौरान जैसे ही गृह मंत्रालय ने शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी, शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गई, हालात यह हो गए कि लोग कोरोनावायरस को भूलकर शराब की दुकानों के बाहर लगी भीड़ को देखकर आश्चर्य करने लगे, ऐसे में सोशल मीडिया पर इस प्रकार के मीम्स बाहर आ गई है।

Lockdown के तीसरे चरण में जैसे ही सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खोली जाने की अनुमति मिली, शराबियों की भीड़ दुकानों के बाहर कतार बद्ध रुप से लगती नजर आ रही है, ऐसी भीड़ तो राशन की दुकानों पर भी नहीं नजर आई, ऐसे में हर कोई इस भीड़ को देखकर आश्चर्य कर रहा है।हालांकि इन दुकानों को भी सोशल डिस्टेंससिंग सहित कई निर्देशों का पालन करना है।

शराब की दुकानों के बाहर लगी इन लाइनों को देखकर सोशल मीडिया पर मीम्स की लाइन लग गई है, इसमें कभी खुशी कभी गम में जया बच्चन का सीन, हेरा फेरी के बाबू भैया और श्याम की बातें , फिल्म धमाल का एक सीन करते हुए शराब और कोरोना वायरस के बीच बातचीत ही करा दी, जिसमें कोरोना वायरस शराब से कहता है कि जब से तू आया है अपना आतंक ही खत्म हो गया है। इस प्रकार के मीम्स सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे है।

#LiquorShops owners waiting for their customers be like:

(Aa aa aaa aa aaa sound plays in background) pic.twitter.com/rDzpsa1D8W