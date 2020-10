देशभर में कल से खुलेंगे सिनेमाघर, ये राज्य तैयार, यहां जारी रहेगी रोक, 6 फिल्में फिर होंंगी रिलीज

मुंबई। सरकार की अनुमति के बाद देश के कई राज्यों में 15 अक्टूबर से बॉलीवुड फिल्में फिर से सिनेमाघरों में ( Re-Opening of Cinema Halls ) रिलीज की जाएंगी। इन फिल्मों में 'केदारनाथ' ( Kedarnath Movie ), तान्हाजी ( Tanhaji Movie ), 'थप्पड़' ( Thappad Movie ) सहित कई नाम शामिल हैं। हालांकि ऐसी कुछ फिल्में जो लॉकडाउन के दौरान ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम की जा चुकी हैं, उनको मल्टीप्लेक्स नहीं दिखाएंगे। इनमें 'खुदा हाफिज', 'सड़क 2', 'खुदा हाफिज' जैसी मूवीज के नाम हैं।

यह भी पढ़ें: बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउसेज ने किया चैनलों पर केस, Kangana Ranaut बोलीं- मुझ पर भी केस कर दो, जब तक जिंदा हूं...

The list of #Hindi films re-releasing in cinemas keeps growing... In addition to the five titles mentioned earlier [#Tanhaji, #ShubhMangalZyadaSaavdhan, #Malang, #Kedarnath, #Thappad], there’s a prominent addition to the list: #War... More films will be scheduled in coming days. pic.twitter.com/oEVrzGRqwT