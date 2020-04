मानव गतिविधियों पर तालाबंदी प्राकृतिक संसाधनों को कर रही बेहतर,...... दीया मिर्जा और जूही चावला ने बताया ऐसे आ रहा है प्रकृति में निखार

कोरोना वायरस के चलते हुए लॉक डाउन के कारण प्रकृति का सौंदर्य दिन-ब-दिन निखरता जा रहा है, ऐसे में जहां गंगा का पानी साफ हुआ है, वहीं शहरों और नगरों में प्रदूषण की मात्रा में कमी आई है, ऐसे में वन्य जीव जंतु भी चहचहाते नजर आ रहे हैं, यह खुद बॉलीवुड सेलेब्स ने महसूस किया है, उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो शेयर कर बताया कि लॉक डाउन के कारण प्राकृतिक संसाधन बेहतर हुए हैं।

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने सोशल मीडिया पर गंगा नदी के साथ गंगाजल का एक वीडियो शेयर किया है।इसमें साफ नजर आ रहा है कि ताला बंदी के कारण गंगा नदी का गंगाजल साफ हो गया है। क्योंकि पानी के नीचे पत्थर क्लियर दिखाई दे रहे हैं, वीडियो में ऋषिकेश के पानी के नीचे नदी की सतह पूरी तरह दिखाई दे रही है, दीया ने वीडियो को री ट्वीट करते हुए लिखा है मानव गतिविधि पर तालाबंदी प्राकृतिक संसाधनों को ठीक कर रही है, स्वास्थ्य और प्रगति के लिए स्वच्छ पानी आवश्यक है।

अभिनेत्री अथिया शेट्टी ने भी इसे रिट्वीट किया है, इस वीडियो को देखकर एक फैन ने लिखा है प्रकृति मानव के साथ चीजों को संतुलित करना जानती है, एक ने लिखा है क्या हमें प्रकृति का समर्थन करने के लिए हर साल 1 महीने लॉक डाउन करना चाहिए, वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रियल टाइम डाटा से पता चलता है कि गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता में लॉक डाउन के दौरान काफी सुधार हुआ है।

अभिनेत्री जूही चावला ने कॉलोनी में घूमते घूमते कुछ फोटो लेकर शेयर की है। जिसमें मोर और पक्षी सड़क पर नजर आ रहे हैं, यह फोटो बाबुलनाथ में क्लिक की गई है, जिसमें पक्षियों को सड़कों पर घूमते हुए और बरामदे में बैठा हुआ देखा जा सकता है।

A lockdown on human activity is restoring natural resources. Clean water is necessary for health and progress 💧#CleanGanga https://t.co/sBxKscZTtM