क्रिसमस पर सलमान की गर्लफ्रेंड यूलिया ने गाया यह खास गाना, सुनकर आएगी सलमान की याद

क्रिसमस पर सभी ने अपने-अपने अंदाज में अपने फैंस को विश किया। सलमान खान की कथित गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर ने भी क्रिसमस के मौके पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो डाला है। इस वीडियो में यूलिया वंतूर एक गाना गाते हुए दिख रही हैं। गाना पोस्ट करते हुए यूलिया ने लिखा कि 'मेरे सारे अच्छे विचार और सारा प्यार इस गाने में है'। साथ ही यूलिया ने लिखा कि 'यह गाना मैं हर साल क्रिसमस पर अपने माता-पिता के लिए गाती हूं'। यूलिया ने आगे लिखा कि 'यही आप सब के लिए मेरा तोहफा है'। इसी के साथ यूलिया ने सभी को मैरी क्रिसमस कहा। हांलांकि आपको बता दें कि यूलिया का यह गाना सुनते ही आपको सलमान खान की फिल्म 'बॉडीगार्ड की याद आ जाएगी।





All my good thoughts and all my love are in this carol song, that I sing every single year on Christmas, for my parents. It is my gift for all of u. Wish u a blessed Christmas, with dear ones around and joy in your hearts. Merry Christmas! #love #christmas #carolsong #share #joy pic.twitter.com/tEFHS8iQO4