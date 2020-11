Karan Johar पर फिर लगा बड़ा इल्जाम, मधुर भंडारकर ने सोशल मीडिया पर लगाया चोरी का आरोप

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से बॉलीवुड फिल्ममेकर करण जौहर (Karan Johar) लगातार निशाने पर रहे हैं। कंगना रनौत ने भी कंगना को कई बार आड़े हाथों लिया है। अब डायरेक्टर मधुर भंडारकर (Madhur Bhandarkar) ने करण और अपूर्व मेहता (Apoorva Mehta) को घेरा है। मधुर ने करण पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक ट्वीट किया है। मधुर ने करण जौहर पर अपूर्व मेहता पर उनके प्रोजेक्ट का टाइटल चुराने का आरोप लगाया है। मधुर ने करण से कहा है कि वो अपने वेब शो का चोरी किया हुआ टाइटल जल्द ही बदल डालें। मधुर का ये ट्वीट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

मधुर भंडारकर ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा- डियर करण जौहर आपने और अपूर्व मेहता ने मुझसे वेब के लिए बॉलीवुड वाइव्स टाइटल मांगा था, जिसे मैंने देने से इनकार कर दिया था, जैसा कि मेरा प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है। ये नैतिक और सैद्धांतिक रूप से गलत है कि आपने टाइटल को द फेबुलस लाइव्स ऑफ़ बॉलीवुड वाइव्स के नाम से इस्तेमाल किया है। कृपया, मेरे प्रोजेक्ट को बर्बाद मत कीजिए। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि टाइटल बदल लीजिए। मधुर के इस ट्वीट के बाद कई लोग उनके समर्थन में उतर आए हैं। यूजर्स का कहना है कि करण का जो भी प्रोजेक्ट होगा वो उसे बॉयकॉट करेंगे।

Dear @karanjohar U & @apoorvamehta18 had asked me 4 the title #BollywoodWives for web,which I refused,as my project is underway. It is Morally & ethically wrong u to tweak it to #TheFabulousLivesofBollywoodWives. Pls do not dent my project. I humbly request u to change the title.