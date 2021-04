माधुरी दीक्षित ने कोविड वैक्सीन की लगवाई दूसरी डोज

नई दिल्ली। देश में इस वक्त कोरोना महामारी का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। हर जगह अफरा-तफरी का माहौल है। लोग अस्पताल में बेड व ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। रोजाना लाखों की संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और हजारों की जान जा रही है। ऐसे में दुनिया के कई देशों ने मदद की पेशकश की है। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच देश में वैक्सीनेशन का काम भी तेजी हो रहा है। अब तक बॉलीवुड के कई सेलेब्स भी वैक्सीन लगवा चुके हैं और लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हाल ही में धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने कोविड वैक्सीन की अपनी दूसरी डोज़ ले ली है।

माधुरी दीक्षित ने कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज़ लगवाने की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की है। उन्होंने वैक्सीन लगवाते हुए अपनी एक फोटो शेयर की है। इस फोटो में वह ब्लैक कलर की कुर्ती में नजर आ रही हैं। उन्होंने फेस पर मास्क लगाया हुआ है। इस तस्वीर के साथ माधुरी ने दूसरे लोगों को भी जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील की।

Got my second jab today. I urge everyone to get vaccinated as soon as it's available to you. 💉 #StayHomeStaySafe pic.twitter.com/h62TM33laI