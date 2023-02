माधुरी दीक्षित का ये राज नहीं जानते थे डॉ नेने, शादी के बाद हुआ खुलासा

Madhuri Dixit: 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस में शुमार बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने अपनी अदाओं और खूबसूरती से करोड़ों फैंस का दिल जीता है। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं। मगर क्या आप जानते हैं माधुरी दीक्षित ने किसी एक्टर से नहीं बल्कि डॉक्टर से शादी की थी। उन्होंने एक ऐसे डॉक्टर से शादी की थी जो उनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते थे।

Madhuri Dixit revealed that her husband Dr Shriram Nene knew nothing about Bollywood