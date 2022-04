Aamir Khan की इस हरकत से गुस्से से आगबबूला हो गई थीं Madhuri Dixit, बेहद दिलचस्प हैं किस्सा

अभिनेता आमिर ख़ान ने फ़िल्म के सेट पर ऐसी हरकत कर दी थी कि माधुरी दीक्षित को आ गया था ग़ुस्सा। इस बात का ख़ुलासा ख़ुद माधुरी दीक्षित ने एक इंटरव्यू के दौरान किया है चलिए जानते है पूरा माजरा…

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता आमिर ख़ान अक्सर सुर्ख़ीयों में बने रहते हैं। बता दें कि आमिर ख़ान का जन्म 14 मार्च 1965 में हुआ था। हिन्दी फ़िल्म जगत में आमिर ख़ान ने एक से बढ़कर एक फ़िल्में दी हैं। इनमें से एक फ़िल्म है 1990 में आई दिल भी शामिल हैं। आमिर ख़ान और माधुरी दीक्षित ने भी एक साथ कई सारी फिल्में की हैं।

madhuri dixit was furious with this disgusting act of aamir khan