माधुरी दीक्षित को नहीं हो रहा यकीन, 26 साल पहले आई थी.....हम आपके हैं कौन

माधुरी दीक्षित और सलमान खान स्टारर फिल्म "हम आपके हैं कौन" को रिलीज हुए 26 साल पूरे हो गए हैं।इस अवसर पर माधुरी दीक्षित ने सोशल मीडिया पर फिल्म से जुड़ा एक फोटो शेयर करते हुए लिखा है। "तो अब विश्वास नहीं होता कि फिल्म "हम आपके हैं कौन" के 26 साल पूरे हो गए हैं। अविश्वसनीय टीम की मजेदार यादों और कड़ी मेहनत को याद करते हुए, जिन्होंने हर एक सीन को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज भी फिल्म देखने और आनंद लेने के लिए सभी का धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद और ढेर सारा प्यार।" इसी के साथ माधुरी ने फोल्डेड हैंड और रिबन से बंधी हार्ट ईमोजी भी बनाई है।

आपको बता दें कि डायरेक्टर सूरज आर बड़जात्या के राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म हम आपके हैं कौन 5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई थी या फिल्म 1982 में रिलीज हुई भोजपुरी फिल्म नदिया के पार की रीमेक थी उस समय इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड व्हाइट बॉक्स ऑफिस पर 125 करोड़ रुपए की कमाई की थी फिल्म में सलमान खान माधुरी दीक्षित मोहनीश बहल रेणुका शहाणे और आलोक नाथ लीड रोल में थे।

आपको बता दें कि माधुरी दीक्षित ने अपने बेहतरीन अभिनय के जरिए बॉलीवुड में अपनी अलग जगह बनाई है। उनकी फिल्म तेजाब, बेटा, पुकार आदि दर्शकों द्वारा आज भी पसंद की जाती है।

Then & now! Can't believe it's been #26YearsOfHAHK. Remembering the fun memories & hard work of the incredible team who left no stone unturned to perfect every single scene 🎥 Thanks to everyone for watching & enjoying the film even today. बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारा प्यार 🙏💝 pic.twitter.com/Rp07h3Pfiu