गृह मंत्री Anil Deshmukh ने PR कंपनियों के फर्जी फॉलोअर्स के लिए उठाया बड़ा कदम, पुलिस जुटी जांच पड़ताल में

#सातारा येथे #Covid19 च्या काळात प्रभावी काम करणाऱ्या पोलीस अधिकारी व कर्मचारी तसेच पोलिसांना व गरजू नागरिकांना सहकार्य करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांचा माझ्याहस्ते सत्कार करण्यात आला. कोरोनाच्या काळात जिल्हा पोलीस दलाने केलेल्या कामाचा मला अभिमान आहे. पोलिसांना सहकार्य करणाऱ्या जनतेचाही मी आभारी आहे. यावेळी माझ्यासह खा.श्रीनिवास पाटील जी, आ.शशिकांत शिंदे जी, पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते, अतिरिक्त अधीक्षक धीरज पाटील आणि अन्य प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. - I felicitated the policemen and officers who worked efficiently during the period of #Covid19, as well as the individuals and organizations who helped the police and the needy. This event took place in #Satara. I am proud of the district police force's performance during the #covid19 situation. I also thank the people who are cooperating with the police. MLA Srinivas Patil, MLA Shashikant Shinde, Superintendent of Police Tejaswi Satpute, Additional Superintendent Dheeraj Patil and other administrative officers were present along with me.