Mahesh Shetty का रिया को लेकर चौंकाने वाला खुलासा, एक्ट्रेस से डरने के कारण हमेशा फोन कर देते थे रिसेट

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput)) की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) संगीन आरोपों के घेरे में आने के बाद फिलहाल गायब हैं। सुशांत के पिता केके सिंह ने रिया के खिलाफ पटना में एफआईआर करवाते हुए 28 जून को एक्ट्रेस पर गंभीर आरोप लगाए (FIR against Rhea Chakraborty) थे। रिया पर आरोप हैं कि उन्होंने सुशांत को प्यार के जाल में फंसाकर उनके पैसो का इस्तेमाल किया और उन्हें मानसिक प्रताड़ित करके सुसाइड के लिए (Serious allegations on Rhea Chakraborty) उकसाया। सुशांत के परिवार, करीबी दोस्तों के अलावा सोशल मीडिया पर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ खूब गुस्सा देखने को मिल रहा है। अब इसी कड़ी में सुशांत के बेस्टफ्रेंड महेश शेट्टी (Mahesh Shetty) ने रिया को लेकर बड़ा खुलासा किया है। बिहार पुलिस को पूछताछ में महेश शेट्टी ने चौंकाने वाली बात (Mahesh Shetty statement to Bihar police) बताई है।

मुंबई पुलिस की जांच से बिहार पुलिस की जांच काफी अलग एंगल में नजर आ रही है। अब कई ऐसे राज खुलकर सामने आ रहे हैं जो मुंबई पुलिस की पूछताछ में सामने नहीं आ पाए। महेश ने बताया कि रिया को सुशांत का अपने परिवार और दोस्तों से बात करना पसंद (Mahesh Shetty says Rhea did not like Sushant family) नहीं था इसलिए वो हर बार अपने फोन को रिसेट कर दिया (Sushant used to reset his phone) करते थे। रिया ने जब सुशांत का स्टाफ चेंज किया तो वो इस बात से खुश नहीं (Sushant was not happy when Rhea changed his staff) था। लॉकडाउन से पहले रिया ने सुशांत के बॉडीगार्ड को भी बदल दिया था। सुशांत खुद रिया से बहुत डरता था। महेश शेट्टी के बयान के बाद ऐसी खबरे हैं कि बिहार पुलिस उन्हें गवाह (Bihar Police could make Mahesh Shetty as a witness) के तौर पर भी पेश कर सकती है।

महेश शेट्टी के मुताबिक, रिया चक्रवर्ती को सुशांत का उनके परिवार से मिलना पसंद नहीं था। यहां तक कि वो उनका फोन भी ट्रैक (Rhea used to track Sushant phone) किया करती थी। यही कारण था कि सुशांत फोन हमेशा रिसेट कर देता था। इसके अलावा पुलिस को सुशांत और रिया के एक ज्वाइंट अकाउंट (Sushant Rhea joint account) के बारे में भी जानकारी मिली है। इस बारे में भी अब पुलिस पता लगाने में जुट गई है। रिया के खिलाफ एक के बाद एक सबूत सामने आ रहे हैं और उनपर शिकंजा कसता जा रहा है।