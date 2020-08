Mahima Chaudhry ने Subhash Ghai पर धमकाने का लगाया था आरोप, अब डायरेक्टर ने दी सफाई

नई दिल्ली | मनोरंजन जगत में सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के बाद से एक अलग तरह की बहस छिड़ी हुई है। एक के बाद एक कलाकार सामने आ रहे हैं और उनके साथ हुई पुरानी घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं। हाल ही में एक्ट्रेस महिमा चौधरी (Mahima Chaudhry) ने फिल्ममेकर सुभाष घई को लेकर बड़ा आरोप लगाया था। अब इसपर सुभाष घई का रिएक्शन (Subhash Ghai reaction on Mahima Chaudhry claim)आया है। उनका कहना है कि महिमा ने मुझसे माफी मांग ली थी, जो भी हुआ वो सिर्फ एक गलतफहमी के कारण हो रहा है। सुभाष घई ने महिमा को अपना अच्छा दोस्त (Subhash Ghai said I and Mahima are good friends) बताया।

पहले जान लेते हैं कि महिमा चौधरी ने सुभाष घई को लेकर आखिर क्या कहा था। महिमा ने आरोप लगाया था कि फिल्म परदेस (Pardes) के दौरान सुभाष घई ने उन्हें बुली किया (Mahima Chaudhry claim Subhash bullied her) था और कई सारी शर्ते रख दी थी। उन्होंने कई प्रोड्यूसर्स को फोन करके कहा था कि महिमा के साथ काम नहीं करना (Mahima said Subhash asked other producers not to work with her) है। अगर किसी को काम के सिलसिले में कोई बात करनी है तो वो मुझे कॉन्टैक्ट करे। यहां तक कि ट्रेड मैगजीन में ऐड (Trade magazine Ad) भी निकलवाया गया था जिसके मुताबिक महिमा के साथ कोई भी शो या फिल्म की करने के लिए सुभाष घई से परमिशन लेनी होगी। महिमा ने कहा कि इन बातों ने मुझे बहुत परेशान कर (Mahima Chadhry was upset due to Subhash Ghai restrictions) दिया था। यहां तक कि उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट (Mahima Chaudhry contract with Subhash Ghai) का हवाला दिया था जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था।

अब इस पर सुभाष घई का कहना है कि महिमा ने मेरे प्रोडक्शन हाउस के एक क्लॉज का उल्लंघन करने को लेकर मुझसे माफी मांगी (Subhash Ghai said Mahima apologized to him) थी और मैंने उन्हें माफ कर दिया था। महिमा और मैं आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं ये न्यूज पढ़कर हैरान हूं जबकि हमारी अभी भी बात होती है। वो बहुत अच्छी और समझदार महिला हैं। हाल ही में उन्होंने बताया था कि कैसे हर इवेंट में उनका स्वागत परदेश फिल्म का गाना आई लव माई इंडिया (Pardes song I Love My India) से किया जाता है।

सुभाष घई ने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात करते हुए कहा कि हां परदेश के वक्त कुछ दिक्कत हुई थी। महिमा के साथ मेरा तीन फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट था। बाकी बैनर की तरह ही मैं भी न्यूकमर के साथ तीन फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट रखता हूं जिसके कुछ नियम तो होते ही हैं। लेकिन उस दौरान जब महिमा काफी नाराज हुई थी तो मैंने इसके नियम में परिवर्तन भी किया था। उसके बाद मीडिया में भी ये खबर बढ़ी, इसक विरोध हुआ तो मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल (Subhash Ghai withdrew the contract with Mahima Chaudhry) कर दिया था। उसके तीन साल बाद वो मुझसे माफी मांगने आई और सब सही हो गया था।