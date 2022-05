जितना एक फिल्म के लिए नहीं पाते हैं एक्टर उतना एक आइटम नंबर से वसूलती हैं मलाइका, नेटवर्थ जान चौंकिएगा नहीं

बॉलीवुड की सुपर हॉट डीवा मलाइका अरोड़ा इस उम्र में भी गॉर्जियस दिखती हैं। वो आज भी यंग एक्ट्रेसेस को फैशन के मामले में टक्कर देती हैं। पार्टी किसी और की होती है और अपने लुक की वजह से सुर्खियां ये बटोरती हैं। ये न सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ ही नहीं बल्कि मलाइका अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खबरों में छाई रहती हैं।

वैसे मलाइका को बॉलीवुड की फेमस आइटम डांसर के रूप में भी पहचाना जाता है। इन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक आइटम सॉन्ग दिए। एक समय था जब आइटम सॉन्ग्स पर इनका राज था। 'मुन्नी बदनाम' और 'अनारकली' जैसे सुपरहिट आइटम नंबर देने वाली मलाइका अरोड़ा दर्शकों के बीच काफी हिट हैं। उन्होंने शाहरुख खान के साथ 'छैंया-छैंया' गाने पर डांस कर आइटम नंबर करने की शुरुआत की थी, लेकिन क्या आपको पता है कि ये एक आइटम नंबर का कितना पैसा चार्ज करती हैं, नहीं तो चलिए हम बताते हैं।

