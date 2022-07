करियर को लेकर भाई Salman Khan ने कभी नहीं दिया Arbaaz Khan का साथ? Malaika Arora ने तोड़ी चुप्पी

मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) बढ़ती उम्र के साथ और खूबसूरत होती जा रही हैं। एक्ट्रेस अपने हॉट लुक और अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं। इन दिनों एक्ट्रेस अर्जुन कपूर को डेट कर रही है। हालांकि इससे पहले वो खान परिवार की बहू थीं। बाद में ये रिश्ता खत्म हो गया। खबरे थीं कि खान परिवार अरबाज खान (Arbaaz Khan) के करियर को सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए व नाराज हैं।

कुछ समय बाद एक्ट्रेस ने इसपर चुप्पी तोड़ी थी। उन्होंने बताया था कि सच्चाई क्या है। एक्ट्रेस ने कहा- 'उन्हें उसके लिए क्या करना चाहिए? एक फिल्म लॉन्च करें, उन्हें रोल दें या फिर चम्मच से खिलाएं कि कौन सी स्क्रिप्ट को हां करना है और किसे मना करना है? भाई बहुत करीबी हैं लेकिन उनकी तरफ से करियर के फैसले नहीं लिए जा सकते हैं'।

rumours of salman khan and family not supporting arbaaz khan career