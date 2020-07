जनता के बाद Malini Awasthi ने लगाई PETA को लताड़, रक्षाबंधन पर गाय का चमड़े इस्तेमाल ना करने की दी थी सलाह

नई दिल्ली | जानवरों के हित में काम करने वाली संस्था PETA आजकल अपने एक कैंपेन को लेकर चर्चाओं में है। हाल ही में पेटा की तरफ से हिंदू त्यौहार रक्षाबंधन को लेकर विवादित पोस्टर लगाया गया (PETA billboards for Rakbandhan festival) था। जिसमें लिखा था- इस रक्षा बंधन, कृपया मेरी रक्षा करो: चमड़ा-मुक्त बनो (Protect Me- Go Leather-Free)। इस होर्डिंग को देखने के बाद सोशल मीडिया सहित हर तरफ लोगों का गुस्सा भड़क गया और वो पेटा इंडिया से सवाल करने लगे कि रक्षाबंधन पर ऐसा कब हुआ। लोगों का कहना है कि रक्षाबंधन पर कौन सी राखी चमड़े से बनाई जाती (PETA campaign to protect cows and say no to leather rakhis) है और इस कैंपेन में रक्षाबंधन पर्व को जोड़ने का क्या मतलब (people asked leather and festival Raksha Bandhan connection)। अब इसी कड़ी में मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने पेटा इंडिया को लताड़ (Malini Awasthi slams PETA India) लगाई है।

This is absurd! Never heard of Rakhis being made of leather! @PetaIndia your malicious

campaign is weird and sick! https://t.co/CswWu9fp8Q — मालिनी अवस्थी (@maliniawasthi) July 17, 2020

पेटा इंडिया से लोगों की नाराजगी बनी (Social media anger on PETA leather free campaign) हुई है। उनका कहना है कि ज्यादातर हिंदू त्यौहारों पर ही पेटा इस तरह के कैंपेन क्यों लेकर आता है। इन लोगों से सहमत मालिनी अवस्थी ने ट्वीट कर पेटा के कैंपेन की टाइमिंग को बहुत ही गलत बताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा- 'ये बेतुका है! मैंने कभी लेदर से बनी राखी के बारे में नहीं सुना! @PetaIndia आपका दुर्भावनापूर्ण कैंपेन बहुत अजीब और कमजोर है।

Rakshabandhan is a hindu festival & for practising Hindus, Cow is abode of Gods & Goddesses.Preaching about Leather Rakhis, which is not even a cultural reality in India is @PetaIndia 's propaganda. Invest instead in protesting against festivals which celebrate deaths of animals https://t.co/YfFZlMD9c1 — मालिनी अवस्थी (@maliniawasthi) July 17, 2020

मालिनी ने इसके अलावा भी एक ट्वीट किया और लिखा- रक्षाबंधन हिंदुओं का त्योहार है और उनके लिए गाय देवी और देवताओं के समान है। चमड़े की राखियों के बारे में प्रचार करना, जो भारत में एक सांस्कृतिक वास्तविकता भी नहीं है। ये सिर्फ पेटा इंडिया के एक प्रोपेगेंडा (Malini Awasthi called PETA campaign propaganda) है। जानवरों की मौतों का जश्न मनाने वाले त्योहारों के विरोध कैंपेन चलाएं।

बता दें कि पेटा ने रक्षाबंधन त्योहार को लेकर अपने लेदर फ्री कैंपेन का ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था- 'इस रक्षाबंधन, गायों की भी हिफाजत करें'. #GoLeatherFree #NotOursToWear #VeganLeather #RakshaBandhan'।