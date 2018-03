इमरान हाशमी की ये एक्ट्रेस हुई कंगाल, मकान मालिक ने धक्के मारकर किया घर से बाहर...

बॉलीवुड एक्‍ट्रेस मल्लिका शेरावत की इन दिनों पर्सनल लार्इफ कुछ ठीक नहीं चल रही। खबरों की माने तो उनके फ्रेंच ब्‍वॉयफ्रेंड सिरिल ऑग्जनफैन्स और उन्‍हें एक अपार्टमेंट से निकाल दिया गया है। जी हां और इसकी वजह उससे भी ज्यादा चकित कर देने वाली है। सुनने में आया है की मल्लिका और सिरिल ने काफी वक्त से अपने घर का किराया नहीं चुकाया है।

इनदिनों मल्लिका आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं। काम ना मिलने की वजह से इन दिनों वे इतनी बेबस हो गई हैं की अपने घर का किराया तक नहीं चुका पा रही हैं। बता दें इन दिनों मल्लिका और उनके ब्‍वॉयफ्रेंड पेरिस के एक अपार्टमेंट में रहते हैं।

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक घर का किराया 80 हजार यूरो यानी 64 लाख रुपये है। और ये रकम अब मल्लिका और उनके बॅायफ्रेंड नहीं चुका पा रहे। यही वजह है की मकान मालिक ने दोनों को घर से बाहर निकाल दिया।

आपको याद होगा की पिछले साल नवंबर में तीन नकाबपोश युवाओं द्वारा उन्‍हें पीटे जाने खबर सामने आई थी। कहा जा रहा है बाद से उन्‍होंने अपार्टमेंट का किराया नहीं दिया था। बदमाशों में मल्लिका पर आंसूगैस छोड़ी थी और लूटपाट की थी। वह वाकया उनके पेरिस में उनके अपार्टमेंट के पास हुआ था।

बता दें मल्लिका पेरिस के 16th arrondissement एरिया में रहती हैं, जो कि बेहद पॉश इलाका माना जाता है। इस एरिया में थंडरबाल और लास्ट टेंगो जैसी फिल्मों की शूटिंग हुई है।

Some in the media think I hv an apartment in Paris !! It’s absolutely Not True , if someone has donated one to me, pls send me the address :) https://t.co/ScDyL3Abt8