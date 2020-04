ममता बनर्जी ने शाहरुख खान को मदद के लिए कहा शुक्रिया, एक्टर ने दिया बेमिसाल जवाब

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने पिछले दिनों कई योजनाओं के जरिए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अपनी ओर से मदद की पेशकश की। इसमें उन्होंने महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल सरकारों को भी मदद के हाथ बढ़ाए। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शाहरुख को उनकी मदद के लिए धन्यवाद कहा है।

ममता बनर्जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, धन्यवाद शाहरुख खान! आपकी ओर से किए गए योगदान से इस मुश्किल समय में बहुत सारे वंचित लोगों को मदद की जा सकेगी। आपका इस तरह से मानवीय आधार पर काम करना, इस देश के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा जो आपको अपने रोल मॉडल की तरह देखते हैं और सम्मान देते हैं।

দিদি, আপনার নিঃস্বার্থ মানবিক কাজে, একটি ভাই হয়ে হাত বাড়ানো আমার কর্তব্য। Aami Kolkata, we believe... “I slept and dreamt that life was joy. I awoke and saw that life was service. I acted and behold, service was joy.” - Rabindranath Tagore https://t.co/CqVtaS8o0D

ममता बनर्जी को जवाब में शाहरुख खान ने ट्विटर पर लिखा,' मैं कोलकाता हूं और मेरा विश्वास है। साथ में उन्होंने रविंद्र नाथ टैगोर की कुछ पंक्तियां लिखीं। इसमें लिखा था,'मैं सोया और सपना देखा कि जीवन आनंदमय था। मैं जागा और देखा कि जीवन सेवा है। मैंने काम किया और देखा कि सेवा में आनंद था।'

आपको बता दें कि शाहरुख खान ने पीएम केयर फंड, महाराष्ट्र सीएम रिलीफ फंड और पश्चिम बंगाल और दिल्ली की सरकारों को कोरोना से लड़ने के लिए मदद की पेशकश की है। अभिनेता ने अपने मीर फाउंडेशन और रोटी फाउंडेशन के जरिए हजारों लोगों को 1 महीने तक खाना उपलब्ध करवाने की घोषणा की है।

Thank you @iamsrk, your contribution will help assist a lot of distressed people during these challenging times. Such humane benefaction will keep inspiring millions in this country who look up to you as their role model with respect and reverence. https://t.co/pj5bg77XUl