90 के दशक की सबसे ग्लैमरस और विवादित एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी, सबकुछ छोड़कर बन गई थीं साध्वी

ममता का करियर काफी शानदार चल रहा था। उनके करियर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह लंबे समय तक बाॅलीवुड में टिकेगी लेकिन शायद उनके किसमत में कुछ और ही लिखा हुआ था। चलिए जानते हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प बातें।

Updated: May 17, 2022 02:35:11 pm

90 के दशक में बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक अभिनेत्रियों ने एंट्री की और सिनेमा जगत में छा गईं। इन्ही में से एक ममता कुलकर्णी भी थीं। बता दे कि ममता कुलकर्णी ने बेहद कम समय में ही बाॅलीवुड में अपनी अलग पहचान बना ली थी। ममता कुलकर्णी अक्सर अपने अलग अंदाज के कारण सुर्खियों में बनी रहती थी। उनके अंदाज और उनकी एक्टिंग के फैंस दिवाने भी होने लगे थे।

Mamta Kulkarni most glamorous and controversial actress became Sadhvi