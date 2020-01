एक्ट्रेस से छेड़खानी के दोषी को मिली 3 साल की सजा, पायल रोहतगी ने कहा- अंगूठे के नाखून से कैसे हो सकता है

मुंबई। वर्ष 2017 में एक एक्ट्रेस ने विमान यात्रा के दौरान अपने साथ छेड़खानी का एक शख्स पर आरोप लगाया था। विकास सचदेवा नाम के इस शख्स को अब मुंबई की डिंडोशी कोर्ट ने इस मामले में दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। इस पर दोषी की पत्नी ने कहा है कि उसका पति बेकसूर है। छेड़खानी का उनका कोई इरादा नहीं था। हालांकि फैसला आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर अपने विचार शेयर कर रहे हैं। एक्ट्रेस पायल रोहतगी का कहना है कि एक्ट्रेस झूठी है। एक आदमी कैसे बिजनेस क्लास में अपने पैर के नाखून से किसी से छेड़छाड़ कर सकता है।

सोशल मीडिया पर इस फैसल को लेकर लोगों के अलग-अलग रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ का कहना है कि इस फैसले के बाद छेड़खानी करने वाले लोगों को सबक मिलेगा। ऐसा करने से पहले उनको डर होगा। वहीं, कुछ यूजर्स का मानना है कि विकास का जीवन इस फैसले से खराब हो गया है।

एक्ट्रेस पायल रोहतगी ने ट्विट कर इस फैसले पर अपनी बात कही है। उनका कहना है कि एक्ट्रेस झूठी है। मुझे लगता है कि विमान के बिजनेस क्लास में एक आदमी कैसे अपने अंगूठे के नाखून से किसी के साथ छेड़खानी कर सकता है।

Mumbai: Vikash Sachdeva, who has been convicted for molesting a Bollywood actress on-board a flight has been sent to 3 years of imprisonment by Special Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Court. #Maharashtra https://t.co/BNYxzKLhFw