फिल्म निर्माता ने दिखाया बड़ा दिल, कोरोना से लड़ने के लिए 3 करोड़ रुपए और 70 वेंटिलेटर्स

मुंबई। कोरोना वायरस का विकराल रूप देश में देखने को मिल रहा है। ऐसे समय में जरूरत है देश के बिजनेसमैन और सम्पन्न लोगों के आगे आकर मदद का हाथ बढ़ाने की। इसकी शुरूआत आनंद महिन्द्रा, वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल और पेटीएम के विजय शर्मा ने कर दी है। इनके साथ लिस्ट में नाम आया है एक भारतीय फिल्म मेकर का। इनका नाम है मनीष मुंद्रा।

मनीष ने 'मसान', न्यूटन, कामयाब, धनक, आंखों देखी और आधार जैसी फिल्में बनाई हैं। इनमें से अधिकतर फिल्मों को देश ही नहीं विदेश में भी प्रशंसा मिली है।

मनीष मुंद्रा ने ने अपने ट्वीट में लिखा, 'मैं कम से कम 70 वेंटिलेटर्स की व्यवस्था करना चाहता हूं। इसके लिए मैं 3 करोड़ रुपए का सहयोग करूंगा। मैसूर के स्कैनरे से मैं इस बारे में सम्पर्क करने की कोशिश कर रहा हूं। और कोई भी मदद करना चाहे तो उसका स्वागत है।'

Friends I have decided to arrange as many 70 ventilators. Funds are ready. My feedback is Scanray from Mysore is good supplier. I am trying to connect with them. Any help will be welcome. I am supporting with 3 crores. More people are welcome. Once we fix the suppliers, 1/n — Manish Mundra (@ManMundra) March 21, 2020

We will start looking to identify the hospitals. Will need help on that too. This is to be done in warfooting. Cities in my mind for setting up these ventilators are are Bangalore / Cochin / Jaipur / Mumbai / Jodhpur / Deoghar 2/n — Manish Mundra (@ManMundra) March 21, 2020

Ok to get myself out of depressive mood. Here is some good news. We have almost finalized our arrangement to procure 100 ventilators with AgVa healthcare. We are very hopeful to start the supplies from this week itself. If we need more we will increase the number. — Manish Mundra (@ManMundra) March 22, 2020

उन्होंने आगे लिखा है कि हम अस्पतालों की पहचान करना शुरू करेंंगे। हमें इसमें भी मदद चाहिए। इसे युद्ध स्तर पर करना होगा। मेरे विचार में बेंगलुरु, कोच्चि, जयपुर, मुंबई, जोधपुर और देवघर में वेंटिलेर्ट्स लगाए जा सकते हैं। हमने करीब—करीब एगवा हैल्थकेयर से 100 वेंटिलेर्ट्स की बात कर ली है। उम्मीद है कि इस सप्ताह से सप्लाई शुरू हो जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी।