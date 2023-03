मनीषा कोइराला ने किया खुलासा, कहा - लोगों ने फिल्म बॉम्बे में काम न करने की दी थी सलाह, मगर...

Manisha Koirala talks about 'Bombay': मनीषा कोइराला अपनी पहली ही फिल्‍म 'सौदागर' से दर्शकों का ध्‍यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रही थीं। उसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में की। इनमें से एक फिल्म थी 'बॉम्बे'। हालांकि मनीषा ने खुलासा किया है कि उन्हें इस फिल्म को साइन करने से मना किया गया था।

Manisha Koirala Tells That People Gave Her Advice That She Should Not Work In 'Bombay' Film