मनीषा कोइराला को आई खांसी तो करवा लिया कोरोना टेस्ट नतीजा देख कर फैंस ने मनाया शुक्र

बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा कोइराला को हाल ही में मामूली खांसी हो गई थी। ऐसे में उन्होंने एहतियात के तौर पर कोरोना वायरस का टेस्ट करवा लिया। जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उनकी कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने पर फैंस ने शुक्र मनाया है।

अभिनेत्री मनीषा ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि मुझे मामूली खांसी आई थी। लेकिन मुझे इसने डरा कर रख दिया था। इसलिए मैंने कोविड-19 टेस्ट करवाया है यह टेस्ट नेगेटिव आया है। अब मनीषा कोइराला के ट्वीट पर जमकर रिएक्शन आ रहे हैं।उनके तमाम फैन्स उनका टेस्ट नेगेटिव आने पर शुक्र मना रहे हैं। वही मनीषा कोइराला के एक फैन ने लिखा है, "यह सुन कर खुशी हुई, आप अपनी जिंदगी में फिर कभी कोई दुख ना देखें।" आपको बता दें कि 50 वर्षीय मनीषा कोइराला सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और वह अपनी लाइफ से जुड़ी बातें भी शेयर करती रहती है। अभिनेत्री ने वर्ष 1991 में फिल्म सौदागर से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने कई एक से बढ़कर एक फिलमें दी है।

I coughed a lil n it spooked me so did a test for Covid .. n it negative 😍 🙏🏻