अमिताभ बच्चन से पहली मुलाकात के दौरान नशे में धुत थे मनोज बाजपेयी, बिग बी को देख छुपे थे बाथरूम में

अभिनेता मनोज बाजपेयी मंझे हुए कलाकारों में से एक हैं। इन्होंने कई बेहतरीन फिल्में सिनेमा को दीं। मनोज बाजपेयी फिल्मों के साथ ही अब वेब सीरीज में भी दिखाई देते हैं। बिहार में जन्में मनोज आज सफलता के शिखर पर हैं और सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने अमिताभ से अपनी पहली मुलाकात का किस्सा बताया।

May 26, 2022

उन्होंने बताया कि कैसे जब वो अमिताभ से मिले थे तो वो बहुत नशे में थे और हाथ कांप रहे थे। वो चलने की हालत में बिल्कुल नहीं थे। ये बात 1998 में उन दिनों की है जब मनोज की पहली फिल्म सत्या आई थी। इस फिल्म से वो रातोरात स्टार बन गए थे।

