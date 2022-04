आखिर अपने नाम से क्यों 'नाखुश' थे Manoj Bajpayee

मनोज बाजपेयी कि हाल ही में आई जीवनी में ‘कुछ पाने की ज़िद’ में अभिनेता ने अपना नाम बदलने की चाहत के क़िस्से का ज़िक्र भी किया हैं। आख़िर क्यों अभिनेता अपनी नाम को बदल देना चाहते थे।

दिग्गज अभिनेता मनोज बाजपेयी के साथ एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें ख़ुद का नाम पसंद नहीं आ रहा था और वो चाहते थे कि वह ख़ुद का नाम बदल सके। अभिनेता ने अपने शानदार अभिनय से लोगों के दिलों में एक अलग पहचान बनाई हैं। इस बात का ज़िक्र मनोज बाजपेयी कि हाल ही में आई जीवनी में किया गया हैं।

manoj bajpayee was once unhappy with his name