बॅालीवुड इंडस्ट्री के मशहूर कलाकार मनोज जोशी को हाल में पद्मश्री अवॉर्ड से सम्‍मानित किया गया है।यह सम्मान राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया। थिएटर आर्टिस्ट रह चुके मनोज जोशी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 1990 में शो 'चाणक्य' से की थी। इस शो में उनके रोल को आज भी याद किया जाता है।

आमिर की फिल्म 'सरफरोश' से किया डेब्यू

मनोज जोशी ने बॅालीवुड इंडस्ट्री में साल 1999 की फिल्म 'सरफरोश' से डेब्यू किया था। लेकिन 2003 में आई फिल्‍म 'हंगामा' में उनकी दमदार कॅामेडी ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। मनोज ज्यादातर सपोर्टिंग रोल में ही नजर आए हैं, लेकिन इसके बावजूद वह काफी पॅापुलर हैं।

