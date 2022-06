सलमान खान की ‘नो एंट्री 2' में एंट्री के लिए साउथ की हीरोइनों में लगी होड़, इन अदाकाराओं के नामों पर हो रही है चर्चा

2005 में आई फिल्म नो एंट्री ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था। लोगों को फिल्म बहुत पसंद आई थी। फिल्म ने बॉक्स आफिस पर भी खूब धमाल मचाया था तभी से लोग फिल्म की दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे थे। अब जल्द ही फिल्म की दूसरी किस्त आने वाली है। इस बार फिल्म का टाइटाल 'नो एंट्री में एंट्री' (No Entry Mein Entry) होगा। फिल्म में एंट्री के लिए एक्‍ट्रेसेज में होड़ सी लगी हुई है।

17 साल बाद फिल्म का सीक्वल बनने जा रहा है, जिसमें इसकी ऑरिजिनल स्टार कास्ट ही नजर आएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में एक्टर तो पुराने वाले ही दिखाई देंगे, लेकिन फिल्म में एक्ट्रेसेस नई नजर आएंगी। फिल्म में कुछ बदलाव देखने को भी मिलेंगे। इस बार फिल्म में आपको 10 एक्ट्रेसेस का तड़का देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स की मानें तो इस कॉमेडी फिल्म में एक-दो बल्कि 10 हीरोइनें होंगी। इस खबर के बाद फिल्म में एंट्री के लिए एक्ट्रेसेस में रेस लगी हुई है। ऐसे में अब जो खबरें सामने आई हैं उनके मुताबिक सलमान खान (Salman Khan) की आने वाली फिल्म 'नो एंट्री 2' के लिए भी साउथ की कई अदाकाराओं से संपर्क किया जा रहा है।

many south actresses want to be part of salman khans no entry 2