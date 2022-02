आइटम सॉन्ग से इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने कमाया खूब नाम,जानिए कहां गायब हो गईं ये एक्ट्रेसेस

बॉलीवुड के कई अभिनेत्रियां ऐसी भी हैं जिन्होंने फ़िल्मों में आइटम सॉन्ग करके ख़ूब सुर्खियां बटोरी हैं। इनमें से कुछ की पहचान तो आइटम गर्ल की ही बन गई है और कुछ ने बॉलीवुड छोड़ शादी करने का फ़ैसला कर लिया।

बॉलीवुड में कई सारी अभिनेत्रियां आइटम सॉन्ग से काफ़ी नाम कमाई हैं। एक आइटम सॉन्ग के बदले अभिनेत्रियों को काफ़ी बड़े अमाउंट में पैसे दिए जाते हैं। बॉलीवुड की कई सारी अभिनेत्रियों की पहचान आइटम गर्ल के नाम से हो गई हैं। वहीं कई सारी अभिनेत्रियों ऐसे भी हैं जिन्होंने एक आइटम सॉन्ग करने के बाद दूसरी फ़िल्म में या फिर कोई गाने में चांस न मिलने के कारण बॉलीवुड छोड़ना पड़ा। तो कई अभिनेत्रियों ऐसी भी हैं जिन्होंने शादी रचा ली।

