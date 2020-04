'मसकली 2' सॉन्ग का रिमेक सुन भड़के लोग, संगीतकार तनिष्क बागची को लेकर वायरल हो रहे मिम्स

मुंबई। टी-सीरीज की ओर से एक पुराने गाने का रिमेक रिलीज किया गया है। 'मसकली 2' टाइटल के इस सॉन्ग में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तारा सुतरिया रोमांस करते नजर आ रहे हैं। 'मसकली 2' गाना रिलीज़ होते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा है। साथ ही लोगों ने इसे ट्रोल करना भी शुरू कर दिया।

#Masakali2 #Masakali When T-Series and Tanishk Bagchi ruined another original song even in lockdown.....😐😐😐😐 pic.twitter.com/Nz27gePtYA

आपको बता दें कि अभिेषेक बच्चन अभिनीत 'दिल्ली 6' मूवी का 'मसकली' सॉन्ग बेहद पॉपुलर हुआ था। इसी का रिमेक बनाया गया है। सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर इसे लेकर खूब चर्चा हुई। लोग इस बात से खासे नाराज दिखे कि पुराने गाने को अच्छे तरीके से रिमेक नहीं किया गया। इस गाने के संगीतकार तनिष्क बागची को भी ट्रोल किया जा रहा है। बहुत से लोगों को उनका ये रिमेक पसंद नहीं आया है।

Went to YouTube just to dislike it. Hate all the fucking artists and @TSeries who agreed to ruin the song. #Masakali2 pic.twitter.com/WbNsz6dOTF