पाकिस्तानी राष्ट्रपति के रिश्तेदार की मेहंदी सेरेमनी में गाना गाने पंहुचे थे Meeka Singh , लगे थे कई तरह के बैन

नई दिल्ली। बॉलीवुड (Akshay Kumar to Salman Khan) अक्षय कुमार से लेकर सलमान खान तक जैसे बड़े स्टार्स की आवाज बने मशहूर पंजाबी सिंगर मीका सिंह (Famous Punjabi Singer Mika Singh) आज अपना 43वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने जा रहे है। मीका (Mika Singh Song) ने अपना पहला गाना सावन में लग गई आग 21 साल की उम्र में गाकर तहलका मचा दिया था। जिसके बाद उनका यह गाना आग की तरह फैलते हुए हर किसी की जुंवा से सुना जाने लगा। इती छोटी सी उम्र में मिली सफलता के बाद उन्होंने समथिंग-समथिंग, इश्क ब्रांडी जैसे गाने गाकर आज के युवाओं का दिल ही जीत लिया।

Happy that Indian singer Mika Singh performed at the mehndi of Gen Musharraf's relative recently in Karachi. God for bid if it was Nawaz Sharif's relative it would be raining ghadari k hashtag already. pic.twitter.com/IVfE5hETiz

मीका सिंह (mika singh superhit song) ने भले ही अपने सिंगिंग करियर में कई सुपरहिट गाने दिए हैं, लेकिन अपनी गायकी से ज्यादा वो विवादों को लेकर चर्चे पर बने रहे है। मीका सिंह आए दिन किसी ना किसी बात के चलते विवादों में आ जाते हैं।



I would like to sincerely thank Mr. BN Tiwari and #FWICE for being so understanding towards me and my sentiments. As I always have done, I will continue to do good for my society and the people of my Country. JaiHind 🙏🏻.. #Supportindiansingers #Banpaksitanisingers ... pic.twitter.com/Zsj3uHi2uU