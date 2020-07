भगवे रंग का गमछा पहनने पर साधु की हत्या, भड़कीं Kangana Ranaut ने दिया ये रिएक्शन

नई दिल्ली: कुछ वक्त पहले महाराष्ट्र (Maharashtra) के पालघर (Palghar) में दो साधुओं की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। अब ऐसी ही एक और घटना सामने आई है। दरअसल, उत्तर प्रदेश के मेरठ (Meerut Sadhu Lynching Case) में एक साधु की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप एक विशेष समुदाय के लोगों पर लगा है। इस घटना पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। वहीं, हर मुद्दे पर बेबाकी से राय रखने वालीं एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने भी इस घटना पर अपना रिएक्शन दिया है।

कंगना रनौत (Kangana Ranaut Reaction) ने लिखा, 'एक और साधु को भगवा रंग पहनने के लिए मार दिया गया, इन संन्यासियों का शाप एक शांतिपूर्ण देश की हर छोटी उम्मीद को नष्ट कर देगी। अगर हम निर्दोष आध्यात्मिक साधकों का आशीर्वाद नहीं लेते हैं, तो हमें भुगतना पड़ेगा।'कंगना रनौत का यह पोस्ट अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

Another Sadhu lynched for wearing saffron color, the curse of these sanyasis will destroy every little hope we have of a peaceful country, we will continue to suffer if we don’t stop killings of innocent spiritual seekers 🙏 https://t.co/4vRaNoC9L8