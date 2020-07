दादा Jagdeep Jaffrey को Kiss करते हुए पोते Meezaan Jaffrey ने शेयर की फोटो, यादें याद कर हुए मायूस

नई दिल्ली। साल 2020 में बॉलीवुड इंडस्ट्री एक नहीं कई सितारों ने दुनिया को अलिवदा कह दिया। एक ओर जहां पूरा देश सुशांत सिंह राजपूत की मौत के दुख में डूबा हुआ था। वहीं दूसरी ओर 8 जुलाई 2020 को एक और अभिनेता ने दुनिया को अलिवदा कह कर फिर से सबकी आंखे नम कर दीं। फिल्म 'शोले' ( Sholay ) में अपने 'सूरमा भोपाली' (Jagdeep Surma Bhopali Character ) के किरदार से सदा के लिए भोपाल की संस्कृति ( Bhopal Culture ) को अमर करने वाले जगदीप जाफरी ने मुंबई ( Jagdeep Jaffrey Death ) में अंतिम सांस ली। 81 साल के जगदीप काफी समय से बीमार ( Jagdeep Jaffrey was ill for a long time ) चल रहे थे। दादा जगदीप जाफरी को याद कर पोते मीजान जाफरी ( Grandson Meezaan Jaffrey ) ने एक अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की है। जिसमें वह दादा की गोद ( Meezaan Shared Throwback Photo ) में खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। मीजान की यह तस्वीर इंटरनेट ( Meezan photo viral ) पर खूब वायरल हो रही है।

अभिनेता और शानदार डांसर जावेद जाफरी ( Actor and dancer Javed Jaffrey Son ) के बेटे मीजान ने अपने इंस्टाग्राम ( Meezan Instagram Account ) पर एक बचपन की तस्वीर को लोगों संग साझा किया है। इस तस्वीर में वह दादा जगदीप ( Meezaan Played with grandfather Jagdeep Jaffrey ) की गोद में मस्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तस्वीर में मीजान अपने दादा यानी जगदीप के गाल पर किस ( Meezaan kissed on him face ) कर रहे हैं। मीजान उनकी गोद में बैठे हुए हैं।p पोते के साथ खेलते हुए अभिनेता जगदीप ( Jagdeep was smiling) के चेहर पर हल्की सी स्माइल है। मीजान ने तस्वीर को शेयर करते हुए दिल और उदासी से भरा इमोजी बनाया है। मीजान दादा संग बॉन्डिंग ( Grandson and grandfather bounding ) देख साफ पता चल रहा है कि दोंनों एक-दूसरे से बेहद ही प्यार करते थे। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल ( Photo viral on social media ) हो रही है। वहीं लोग फोटो को बेहद इमोशनल हो रहे हैं।

बता दें कि जगदीप का असली ( Jagdeep Real Name ) नाम सईद इश्तियाक अहमद जाफरी ( Syed Ishtiaq Jaffery ) थी। उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट ( Started work as child artist ) अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। फिल्म 'ब्रह्मचारी' ( Movie Brahmchari ) में उन्हें बतौर कॉमेडियन ( Jagdeep first comdey role ) पहला ब्रेक मिला। इसके अलावा जगदीप ने अंदाज अपना अपना ( Andaaz Apna Apna ), पुरान मंदिर ( purana mandir ) हम पंछी एक दिल के ( Hum Panchi Ek Dil ), अब दिल्ली दूर नहीं ( Ab Dili Dur Nahin ) और अन्य कई फिल्मों में काम किया।