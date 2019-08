'भारतीय महिलाएं नाम कमाएं, अक्षय उस पर फिल्म बनाकर पैसे कमाएं', अक्षय पर बन रहे मजेदार मीम्स

मुंबई। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ( PV Sindhu ) ने हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। फाइनल में उन्होंने जापान की नोजोमी ओकुहारा को पटखनी दे गोल्ड पर कब्जा किया। इसके बाद पूरे देश से उन्हें बधाईयां मिलने लगीं। इसी बीच खबर फैल गई कि सिंधु पर बायोपिक ( PV Sindhu Biopic ) बनेगी। इसमें उनके कोच लेला गोपीचंद का रोल अक्षय कुमार ( Akshay Kumar ) करेंगे।

पीवी सिंधु की बायोपिक में अक्षय को पुलेला गोपीचंद का किरदार में अज्यूम किया जा रहा है। हालांकि अभी ना तो सिंधु की बायोपिक की घोषणा हुई है और ना ही अक्षय के उसमें होने का नाम है। लेकिन जैसे ही सिंधु के गोल्ड जीतने के बाद उनकी बायोपिक की खबरे फैल रही हैं, उसी तेजी से लोग अक्षय को फिल्म से जोड़ रहे है। इसकी खास वजह उनकी फिल्मों की च्वॉइस है।

इस अपुष्ट खबर के बाद लोगों ने अक्षय कुमार पर फनी मीम्स बनाना शुरू कर दिए। एक यूजर ने लिखा, ' अगर भारतीय महिलाएं अपने दम पर कुछ हासिल करती हैं तो अक्षय कुमार को मूवी मिल जाती है। ऐसा हो गया है जैसे इस आदमी को काम दिलाने के लिए ये महिलाएं काम कर रही हैं।' एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'हर सफल भारतीय महिला के पीछे अक्षय कुमार की मूवी है।'

If women in India achieves something by her own merit, #AkshayKumar gets a movie. It's like these women work to employ this man.