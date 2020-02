दिल्ली रिजल्ट पर बने मजेदार मीम्स, सोशल मीडिया पर हो रहे वायरल.. आप भी देख लीजिए

नई दिल्ली | दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 (Delhi Results) का रिजल्ट आ चुका है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने बड़े बहुमत से जीत हासिल की है जिसके बाद सोशल मीडिया पर अब मीम्स की बाढ़ आ गई है। आप समर्थकों में खुशी की एक अलग ही लहर देखने को मिल रही है वहीं बीजेपी समर्थक फिलहाल कुछ भी बोलने की स्थिति मेें नहीं हैं। सोशल मीडिया पर फैंस मजेदार मीम्स बनाकर शेयर कर रहे हैं। इस बार कांग्रेस का खाता ना खुलना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। चलिए देखिए कुछ मजेदार मीम्स जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।

इस मीम को शेयर करने वाले यूजर ने बीजेपी पर तंज कसते हुए हिंदू-मुस्लिम की बात सामने रखी है। मीम साफतौर पर कह रहा है कि धर्म को बांटने की राजनीति काम नहीं आई।

When you try to win Delhi by dividing Delhites into Hindu-muslims but still you lost#DelhiResults #DelhiElectionResults pic.twitter.com/BKcHOZlhiz