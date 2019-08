मुंबई। डिस्कवरी चैनल पर सोमवार रात 9 बजे प्रसारित शो 'मैन वर्सेज वाइल्ड' के प्रसारण को दुनियाभर में सराहा गया। इसके पूरे एपिसोड में बेयर ग्रिल्स के साथ पीएम नरेन्द्र मोदी के दिखने से लोगों का उत्साह चरम पर चला गया। सोशल मीडिया पर ये कार्यक्रम ट्रेंड कर रहा था और लोग जमकर प्रतिक्रियाएं शेयर कर रहे थे। ये दौर मंगलवार को भी बरकरार रहा।

'मैन वर्सेज वाइल्ड' एपिसोड पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आईं। बहुत से लोगों ने इसे किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ओर से परम्परा तोड़ने का अच्छा तरीका बताया। देश में मौजूद वन्य क्षेत्रों के इस तरह से किए गए प्रचार को भी लोगों ने खूब सराहा। हालांकि लोग इसमें भी हास्य तलाशने से बाज नहीं आए। सोशल मीडिया पर मजेदार मिम्स की जैसे बाढ़ सी आ गई।

अधिकांश मीम्स बेयर ग्रिल्स के अंग्रेजी में सवाल पूछने और पीएम मोदी के हिन्दी में जवाब देने को लेकर बनाए गए हैं। ट्विटर पर लोगों ने सीधे ग्रिल्स से ही सवाल पूछ डाले। इनमें से कुछ ने पूछा, ' क्या बेयर आप हिन्दी जानते हैं?' कुछ ने सवाल किया कि बेयर ग्रिल्स की हिन्दी इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। ग्रिल्स की ओर से जवाब नहीं मिलने पर लोग उनकी हिन्दी नॉलेज का लेकर कयास भी लगाने लगे।

#ManVsWild rest all is fine but how come @BearGrylls is understanding and noding on @narendramodi chaste hindi. #YehSamajhNahiAaya

Not a lot of people know this but @narendramodi is actually doreamon who used his translation bread to communicate with @BearGrylls in hindi. Respect. #manvswild #ManvsModi