'Dil Bechara' फिल्म में Sushant की टी-शर्ट पर लिखा मैसेज पढ़ फैंस हुए हैरान, स्क्रीनशॉट्स हुए वायरल

नई दिल्ली। बीते दिन यानी कि सोमवार को दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) की आख़िरी फ़िल्म 'दिल बेचारा' ( Dil Bechara Trailer Out ) का ट्रेलर सोशल मीडिया के जरिए लॉन्च किया गया। काफी समय से इंतजार कर सुशांत के फैंस मूवी का ट्रेलर ( Sushant Fans got emotional ) देख भावुक हो गए। वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड इंडस्ट्री ( Bollywood Industry upset ) के कई कलाकार भी सुशांत को फिल्म में देख खुद को इमोशनल होने से रोक नहीं पाए। लेकिन इन चीज़ों के बीच ट्रेलर में पहनी सुशांत की टी-शर्ट ने सबका ध्यान खींच लिया है। सोशल मीडिया पर लगातार उनकी टी-शर्ट पर लिखे शब्द को लेकर जमकर चर्चा हो रही है। इस बात को सुशांत के सुसाइड से भी जुड़ा जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरी मूवी के ट्रेलर मे सुशांत की टी-शर्ट पर लिखा क्या है?

फिल्म 'दिल बेचारा' ( Dil Bechara Scene viral ) के एक सीन में दिखाया गया है कि सुशांत और संजना ( Sushant And Sanjana ) एक साथ खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। इस सीन में सुशांत ने मरून रंग ( Sushant is wearing a maroon t-shirt ) की एक टीशर्ट पहनी हुई है। फैन्स का ध्यान सुशांत की टी-शर्ट पर लिखे मेसेज पर जा रहा है। इस टीशर्ट पर सामने की तरफ 'हेल्प' ( Help wrote in his t-shirt ) लिखा है। इसके बाद से फैन्स सोशल मीडिया पर इसके स्क्रीनशॉट्स ( Fans Shared screenshots ) शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सुशांत को हेल्प ( Sushant need help ) की जरूरत थी। फैंस जमकर सुशांत के लिए ट्वीट कर रहे हैं और उनके सुसाइड को शब्द के जुड़ रहे हैं।

ट्वीट में आप देख सकते हैं कि यूजर ने सुशांत की टीशर्ट पर लिखे शब्द हेल्प को हाईलाइट ( Users highlight sushant t-shirt message ) किया हुआ है। तस्वीर के साथ एक इमोशनल मैसेज ( Photo shared with emotional message ) भी लिखा है। जिसमें यूजर ने कहा है कि 'सुशांत के चेहरे पर मुस्कुराहट है लेकिन उनकी टीशर्ट पर लिखे शब्द से पता चलता है कि उन्हें हेल्प यानी की मदद की जरूरत थी। साथ में एक दिल टूटने वाला और आंसू से भरी आंखों के इमोजी का भी प्रयोग किया गया है।'

बता दें सुशांत की निधन ( Sushant Singh Rajput Death ) को लगभग तीन हफ्ते होने वाले हैं। लेकिन आज भी उनके फैंस ( His Fans still in shocked ) की आंखे नम हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक इस बात यकीन नहीं हो रहा है कि सुशांत अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 'दिल बेचारा' ( Dil Bechara is his last movie ) सुशांत की आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस संजना सांघी ( Actress Sanjana Sanghi ) मुख्य किरदार में नज़र आ रही हैं। फिल्म की रिलीज़ के बात करें तो कोरोनावायरस ( Coronavirus ) की वजह से फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म ( OTT Platform ) हाटस्टार डिज्नी प्लस ( Hotstar disney plus ) पर रिलीज़ किया जाएगा। फिल्म 24 जुलाई ( Dil Bechara Released on 24 july ) को ऑनलाइन रिलीज की जाएगी और इसे कोई भी फ्री देख सकता है। अब फैन्स को इसके रिलीज होने का इंतजार है। इससे फिल्म से मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ( Mukesh Chhabra Debut film ) अपना डेब्यू करने जा रहे हैं।