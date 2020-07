मुंबई में फंसे प्रवासी मजदूर ने मदद के लिए Sonu Sood से लगाई गुहार, जवाब में बोलें-'पहले बोलते तो...'

नई दिल्ली। तीन महीने से भी ज्यादा समय से महामारी कोरोनावायरस ( Coronavirus ) की वजह से देशभर में लॉकडाउन ( Lockdown ) चला आ रहा है। लेकिन हालतों को देखते हुए सरकार ( Government unlock lockdown ) ने धीरे-धीरे कई राज्यों को अनलॉक करना शुरू कर दिया जा दिया। लेकिन चिंता की बात यह कि लॉकडाउन के समय से और अब तक कई जगहों पर आज भी कई प्रवासी मजदूर ( Migrant Workers ) फंसे हुए हैं। लाख कोशिश करने के बाद भी कई लोग अपने घर अपने परिवारजनों के पास नहीं पहुंच पाए। वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन के बीच कई राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों ( Migrant Workers stuck in many states ) को घर भेज रहे अभिनेता सोनू सूद ( Sperstar Sonu Sood) आज भी लगातार लोगों की मदद करने में जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच एक किस्सा काफी तेजी से सोशल मीडिया ( Social Media ) पर वायरल हो रहा है। जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है।

आपके नाम में राम भी है और धनी भी ..तो काहे चिंता करते हो रामधनी। आपको और आपके परिवार को घर पहुँचा देंगे। दो दिन पहले बोले होते तो अभी घर पर होते। करते हैं कुछ ❣️ https://t.co/kvyGP1XgOx — sonu sood (@SonuSood) July 5, 2020

दरअसल, एक शख्स ने ट्विटर पर सोनू सूद ( Migrant work tweet for help from Sonu Sood ) से अपने गांव तक पहुंचाने के लिए मदद मांगी। शख्स ( Migrant worker details ) ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि 'वह मुंबई में रहता है और उत्तर प्रदेश ( Live In Uttar Pardesh ) के जौनपुर जिले ( Jaunpur ) में जाना चाहता है। शख्स के ट्वीट ने लिखा कि 'हैलो सर मेरा नाम रामधनी प्रजापति है, तीन महीने से मैं और मेरा परिवार मुंबई में फंसे हैं। काम भी बंद हो गया और जो पैसे थे वो भी खत्म हो गए हैं। अब हम अपने गांव जाना चाहते हैं, यूपी के जौनपुर। बीवी और तीन बच्चे हैं। अभी घर चलाना मुश्किल हो रहा है। कृपया सर हमारी मदद करें।' अब यूजर का ट्वीट देख सोनू सूद ने तुरंत जवाब दिया। सोनू ने जो यूजर ( Sonu Sood responded to the user ) को जवाब दिया उससे उन्होंने लाखों लोगों का फिर से लूट लिया।

एक्टर सोनू सूद ने यूजर रामधनी प्रजापति ( Ramdani Prajapati ) के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा 'आपके नाम में राम भी है और धनी भी...तो काहे चिंता करते हो रामधनी। आपको और आपके परिवार को घर पहुंचा देंगे। दो दिन पहले बोले होते तो अभी घर पर होते। करते हैं कुछ।' सोनू का यह जवाब पढ़ उनके फैंस काफी खुश हो गए। लॉकडाउन के समय से ही सोनू प्रवासी मजदूरों के हीरो और भगवान ( Sonu Sood has become the lord of migrant laborers ) बन चुके हैं। ऐसे में सोनू के दिलचस्प जवाब उनके फैंस में उनकी दीवानगी को और ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। बता दें सोशल मीडिया पर लगातार सोनू को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग उठ रही ( Demand to honor Sonu with Bharat Ratna ) है। खास बात यह है कि केवल आम जनता ही नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री ( Bollywood Industry ) के कई दिग्गज कलाकार भी चाहते हैं कि सोनू सूद द्वारा किए गए इस महान के काम के लिए उन्हें सम्मानित किया जाए।