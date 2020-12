किसानों के समर्थन में खुलकर आए Mika Singh, कहा- शांति के साथ आंदोलन जारी रखें फालतू बातों पर ध्यान ना दें

नई दिल्ली | पंजाबी सिंगर मीका सिंह (Mika Singh) पिछले दिनों कंगना रनौत को खरी-खोटी सुनाने को लेकर सुर्खियों में आए थे। उन्होंने कंगना के किसानों के विरोध में किए गए ट्वीट को लेकर टिप्पणी की थी। अब मीका ने एक और ट्वीट किसानों के लिए किया है। उन्होंने किसान भाईयों को सपोर्ट करते हुए उनसे आंदोलन (Farmers protest) को जारी रखने को कहा है। मीका का ये ट्वीट खूब पसंद किया जा रहा है। यूजर्स उनकी बढ़-चढ़कर तारीफ कर रहे हैं।

मीका ने अपने ट्विटर अकाउंट (Twitter) पर ट्वीट करते हुए लिखा- मैं एक बार फिर से अपने किसान भाईयों से अपील करता हूं। शांति बनाके रखो। बुरे शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। कोई बहस नहीं करनी है। कोई शोर नहीं मचाना है। कुछ लोग बेवजह की समस्याएं पैदा कर रहे हैं ताकि इस आंदोलन से गलत संदेश जाए। तो आप लोग विनम्रता से और रिलैक्स होकर आगे बढ़ों। धन्यवाद। जाहिर है कि मीका सिंह ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए इसे शांतिपूर्ण बनाए रखने का आग्रह किया है। साथ ही उन लोगों पर भी निशाना साधा है जो किसान आंदोलन को लेकर कई तरह की बातें बना रहे हैं।

I Have Again request to all My #farmer brothers .. SHANTI BANAKE RAKHO NO NEED TO USE BAD WORDS / AARGUMENTS OR SHOUTING .. SOME PEOPLE ARE CREATING UNNECESSARY PROBLEMS JUST TO GiVE BAD MESSAGE. SO GUYS PLEASE KEEP CALM AND RELAXE. THANXXX .@Divine_T @unitedsikhs pic.twitter.com/67njAEOiQ0