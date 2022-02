राखी सावंत के बाद अब मीका सिंह का होगा स्वयंवर, नेशनल टीवी पर चुनेंगे अपनी दुल्हनिया

रियालिटी शो के जरिए स्टार्स का अपना पार्टनर ढूंढना कोई नया ट्रेंड नहीं है।यह पहले भी बाॅलीवुड में हो चुका हैं। जैसे कि रतन राजपूत, राखी सांवत, राहुल महाजन,मल्लिका शेरावत जैसे कई स्टार्स नैशनल टेलिविजन पर स्वयंवर कर चुके हैं। एक शो के जरिए मीका सिंह अपने लिए दुल्हन की तलाश करने जा रहे हैं।

राखी सावंत के बाद अब मीका सिंह नेशनल टीवी पर स्वयंवर रचने जा रहे हैं। बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह दुल्हन की तलाश में अपना स्वंयवर रचाने जा रहे हैं। खबरों की माने तो मीका सिंह का स्वयंवर शो जल्द ही नैशनल टेलिविजन पर रिलीज होने वाला हैं। मीका सिंह के फैंस के लिए यह काफी बड़ी खबर हैं।

mika singh will search bride swayamvar show to be telecast soon in tv