Milind Soman ने मजेदार अंदाज में लोगों से की चीनी पदार्थों को बायकॉट करने की मांग, देखें ट्वीट

नई दिल्ली: एक तरफ चीन की तरफ से सीमा पर तनाव बरकरार है तो वहीं देश में लोग तेजी से चीनी पदार्थों को बायकॉट (Boycott Chinese Products) करने की मांग कर रहे हैं। वहीं चाइना के ऐप (Chinese App) इस्तेमाल कर रहे लोगों ने इन्हें डिलीट करने का फैसला लिया है। इसमें सबसे ऊपर आता है टिकटॉक ऐप (TikTok App)। जिसका इस्तेमाल देश में कई करोड़ लोग करते हैं। इसने भारतीय बाजार में यूट्यूब (YouTube) को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन अब लोगों ने ठान लिया है कि अब वह इस ऐप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके साथ ही वह बाकी पदार्थों का भी बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं मिलिंद सोमन।

जी हां, मिलिंद सोमन (Milind Soman Tweet) ने हाल ही में एक मजेदार ट्वीट किया है। इस ट्वीट के जरिए मिलिंद सोमन ने लोगों से फनी अंदाज में चीनी चीजों का बहिष्कार करने की अपील की है। अपने ट्वीट में मिलिंद ने लिखा है, 'शरीर और राष्ट्र... दोनों को स्वस्थ रखने का एक ही उपाय है, चीनी बंद.. शरीर के लिए 'देसी गुड' और राष्ट्र के लिए देसी Goods। #SonamWangchuk #BoycottMadeInChina.' उनका यह ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

शरीर एवं राष्ट्र.... दोनों को स्वस्थ रखने का... एक ही उपाय है, 👍 " चीनी बन्द " 👍 शरीर के लिए "देसी गुड" और राष्ट्र के लिए "देसी Goods" #SonamWangchuk #BoycottMadeInChina - sent by @TheRealWkOza

इससे पहले मिलिंद सोमन ने शिक्षाविद सोनम वांगचुक के टिकटॉक का विरोध करने वाले वीडियो को रीट्वीट करते हुए बताया था कि वह अब टिकटॉक यूज नहीं कर रहे हैं। #BoycottChineseProducts

Am no longer on tiktok. #BoycottChineseProducts pic.twitter.com/QEqCGza9j7