वेब सीरीज में मिलिंद सोमन ने कई लड़कियों संग किए इंटीमेट सीन्स,बीवी का आया काफी Cool रिएक्शन

नई दिल्ली। बॉलीवुड में अपनी फिटनेस और कूल अंदाज की वजह से लड़कियों के बीच छाए मॉडल और एक्टर मिलिंद सोमन ( Milind Soman )इन दिनों खूब चर्चाओं में बने हुए हैं। हाल ही में रिलीज़ हुई उनकी वेब सीरीज़ 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' ( Four More Shorts Please ) में उनकी पावरफुल परफॉरमेंस देख सभी उनकी तारीफ कर रहे हैं। उनकी वेब सीरीज़ देखने के बाद उनकी पत्नी अंकिता कोंवर ( Wife Ankita Konwar ) का भी अब रिएक्शन सामने आया है।

वेब सीरीज़ 'फोर मोर शॉट्स प्लीज़' ( Web Series Four More Shorts Please ) को देख अंकिता का कहना है कि वो एक एक्टर हैं । इंटीमेट सीन्स ( Intimate Scenes ) करना कोई बड़ी बात नहीं हैं। उन्होंने मिलिंद के साथ ही स्क्रिप्ट पढ़ी। जिसके पहले सीन में ही एक ही इंटीमेट सीन है। जिसे देखने के लिए वो काफी उत्सुक थीं। पति के इंटीमेट सीन्स देख उनकी पत्नी का रिएक्शन काफी कूल नज़र आया और वेब सीरीज़ को देखने के बाद काफी खुश भी नज़र आई। बता दें इस सीरीज़ में मिलिंद एक डॉक्टर की भूमिका निभाते हुए नज़र आए।

अमेजन प्राइम वीडियो ( Amazon Prime Video ) पर रिलीज़ हुई 'फोर मोर शॉट्स प्लीज़' के सीज़न 2 ( Four Shorts More Please 2 ) को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। युवाओं के बीच इस सीरीज़ का काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। ये सीरीज़ चार लड़कियों की दोस्ती पर आधारित हैं। जो अपनी जिंदगी के हर एक पल को एक साथ बिताती हैं। सभी अपनी जिंदगी में उलझी हुईं है और बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। सीरीज़ में कई बोल्ड सीन्स हैं। सभी पात्रों की एक्टिंग भी काफी पसंद की जा रही है। सीरीज़ में लगभग कुल 10 एपिसोड है।