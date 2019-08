अब सरोगेसी के जरिए मां बनेंगी कृति सेनन! सामने आई बड़ी खबर...

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ( kriti sanon ) अब जल्द ही सेरोगेसी पर आधारित फिल्म 'मिमी' ( mimi ) में नजर आने वाली हैं। हाल ही में इस फिल्म का पहला लुक जारी हुआ है। दिनेश विजान की इस फिल्म के फर्स्ट लुक में दो हाथ और बच्चा नजर आ रहा है। इसकी कहानी मराठी फिल्म 'माला आई वच्छे' (मैं मां बनना चाहती हूं) पर आधारित है। यह एक विदेशी महिला और गरीब महिला के बीच की कहानी है, जो एक बच्चे से जुड़ी है। खास बात यह है कि मूवी में पंकज त्रिपाठी भी अहम किरदार में हैं। हालांकि, अब तक फिल्म की रिलीज डेट की जानकारी सामने नहीं आई है।

