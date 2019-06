इस मशहूर एक्ट्रेस के बुढ़ापे पर एक यूजर ने किया कमेंट, दी बोटॉक्स कराने की सलाह, बदले में मिला ये मुंहतोड़ जवाब

मशहूर अभिनेत्री Mini Mathur इन दिनों अमेजन प्राइम पर आई अपनी वेबसीरीज 'माइंड द मल्होत्रा' को लेकर सुर्खियों में हैं। इसी बीच उन्हें लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। हाल में सोशल मीडिया पर एक यूजर ने उन्हें बोटॉक्स कराने की नसीहत दी। जिसके बाद एक्ट्रेस ने उस यूजर को मुंहतोड़ जवाब दिया है।

खबरों के मुताबिक ट्रोलर ने अमेजन प्राइम वीडियो पर प्रसारित होने वाले मिनी के वेब शो 'माइंड द मल्होत्रा' पर कमेंट किया था।उसने लिखा कि हर जोड़ी की कहानी, 'माइंड द मल्होत्रा' शानदार सीरीज, पूरी तरह मजेदार। मिनी माथुर, साइरस साहुकार, डेंजिल स्मिथ प्रशंसनीय। मिस मिनी माथुर, अब आपके लिए बोटॉक्स का वक्त हो गया है।

Thank you Kunal. And no.. I will not use Botox. It’s time the world got comfortable with the fact that women age, their talent does NOT. Be happy that feisty lead roles are being written for women in their 40’s. Would you have rather a 20 year old played a 40 year old Shefali? https://t.co/q8EgBkpkVk