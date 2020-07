Sushant सुसाइड केस में मंत्री Subramanian Swamy के वकील ने मुंबई पुलिस के लिए पत्र, वीडियो शेयर कर कहा- 'हम नहीं छोड़ने वाले हैं'

नई दिल्ली। दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput News) की आत्महत्या मामले पुलिस लगातार सुशांत ( Mumbai police investigate Sushant suicide case ) से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। अब तक 35 लोगों का बयान दर्ज ( 34 people statement ) किया जा चुका है। जिसके बाद भी पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। सोशल मीडिया पर लगातार सुशांत के लिए CBI जांच की मांग ( CBI Inquiry for sushant ) उठ रही है। इस बीच भाजपा से राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ( Rajya Sabha MP from BJP Subramanian Swamy ) ने सुशांत के सुसाइड केस ( Sushant suicide case ) के लिए एक नया वकील नियुक्त ( Appointed new lawyer ) कर सुशांत के फैंस के दिलों में उम्मीद की किरण जला दी है।

कुछ पहले ही सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट ( Subramanian Swamy tweet ) सुशांत सुसाइड केस को लेकर नई ( Subramanian Swamy update sushant suicide case ) अपडेट दी है। जिसमें उन्होंने बताया है कि 'उन्होंने इशकरण ( lawyer Isharan Singh Bandari ) को सुशांत सिंह राजपूत के कथित आत्महत्या मामले में संभावित सीबीआई जांच या पीआईएल या आपराधिक शिकायत के लिए प्रॉसेस शुरू ( CBI inquiry ) करने के लिए कहा है।' वहीं दूसरी ओर वकील इशकरण ( Isharan Wrote Mumbai Police ) ने मुंबई पुलिस को पत्र लिखकर कहा है कि 'सुशांत के सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों जैसे सीसीटीवी, लैपटॉप, फोन आदि को फॉरेंसिक जांच के लिए संरक्षित किया जाए ताकि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल सके।'

सुब्रमण्यम स्वामी यूट्यूब ( Subramanian Swamy youtube video ) पर एक वीडियो भी शेयर किया है। जिसमें वह सुशांत की मौत पर कह ( Subramanian talk about sushant death ) रहे हैं कि 'वह विधि के आधार पर इस केस की जांच कर रहे हैं। वीडियो में शेखर कपूर, रॉ के पूर्व अधिकारी ने नाम जाहिर किया है लेकिन हम अभी फिलहाल किसी का नाम नहीं ले रहे। जरूरत पड़ी तब हम ये भी करेंगे। सुशांत की जर्नी को बताते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ( Sushant Singh Rajpur Journey ) ने कहा कि 'बिहार से आया एक नौजवान इस तरह तमाम लोकप्रियता हासिल करने के बाद अपनी जान दे, दे ये समझ से बाहर है।'

जांच में जुटी मुंबई पुलिस के लिए उन्होंने ( Subramanian Swamy message for Mumbai police ) कहा कि 'उनके सभी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट प्रिजर्व करना चाहिए और जांच के आधार पर जानकारी लोगों तक सार्वजनिक की जानी चाहिए। इस केस में शक के आधार पर ही जांच होनी है। उन सभी पहलुओं पर भी गौर करने की जरूरत है जिसमें उनके बेड की ऊंचाई, आत्महत्या से पहले जूस पीने की बात कहीं जा रही थी। इन दिनों कोर्ट के फैसले में इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट को काफी आधार बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वह इस पत्र को प्रधानमंत्री ( Subramanian Swamy Send this letter Pm Modi Also ) के पास भी भेजेंगे। हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं।'

बता दें सामने आई सुशांत की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ( Sushant Singh Rajput postmortem Report ) में सुशांत की मौत की वजह asphyxia बताई गई है। जिसका अर्थ होता है कि उनके शरीर को ठीक तरह से ऑक्सीजन ( He died due to lack of oxygen ) न मिलने की वजह दम घुटने से उनकी मौत हो गई है। हालांकि, सुशांत के केस में मुंबई पुलिस किसी भी एंगल को नहीं छोड़ रही है। सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant friends statement ) के दोस्तों व करीबियों का कहना है कि 'वे पिछले कुछ महीनों से डिप्रेशन ( Sushant was in depression ) का शिकार थे और अपना ट्रीटमेंट भी करवा रहे थे। वहीं दूसरी ओर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत की मौत पर चुप्पी साधे बैठे तीनों खानों ( Subramanian Swamy question on three khan of bollywood ) की संपत्ति पर कई सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस केस की सीबीआई जांच की मांग भी की है।