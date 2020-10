मुंबई। अमेजॅन प्राइम वीडियो ने मंगलवार को वेब सीरीज 'मिर्जापुर सीजन 2' ( Mirzapur Season 2 ) का ट्रेलर जारी कर दिया है। सीरीज 23 अक्टूबर को स्ट्रीम की जाएगी। ट्रेलर लॉन्च के साथ ही सोशल मीडिया पर मीम्म की बाढ़ सी आ गई है। फैंस सीरीज के डायलॉग्स पर मीम्स बना रहे हैं। सीरीज के कलाकार पंकज त्रिपाठी ( Pankaj Tripathi ) के डॉयलॉग्स पर मीम्स की संख्या सबसे ज्यादा है।

'मिर्जापुर सीजन 2' में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, श्वेता त्रिपाठी शर्मा, रसिका दुग्गल, हर्ष शेखर गौड़, अमित सियाल, अंजुम शर्मा, शीबा चड्ढा, मनु ऋषि चड्ढा और राजेश तैलंग अपना रौब दिखाएंगे। इस नए सीजन में विजय वर्मा, प्रियांशु पेंदौली, और ईशा तलवार की नई एंट्री देखने को मिल रही है।

इन डायलॉग्स पर बने सबसे ज्यादा मीम्स

Friend : #Mirzapur2 ka trailer like Karna bhul gaya Me: pic.twitter.com/Wf9TrSpXc9

When the bat and ball is yours #Mirzapur2 pic.twitter.com/MUqrOiWvAU