प्रिया प्रकाश की बड़ी फैन है शाहिद की 2 साल की मिशा, उनके देखादेख किया ये काम..इंटरनेट पर मची सनसनी

View this post on Instagram

Shahid kapoor and Mira Rajput daughter Misha Kapoor is a doll😍😘🤩. #mirarajput #mishakapoor #shahidkapoor #kabirsingh #Bollywood #bollywoodnews #fashionista #fashionalert #instaworld #instabollywood #instafashion #indiancinema #dance #fitnessmodel #fitnesstrainer #workout #cutestyle #beautifull #gorgeous #photography #filmydangal #Valentine