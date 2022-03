मिस यूनिवर्स हरनाज कौर संधू हिजाब के समर्थन में आईं कहा- लड़कियों के पंख मत काटो

हिजाब पहनने को लेकर कोर्ट में भले ही फ़ैसला सुना दिया गया हो लेकिन अब भी विवाद थमता नहीं दिख रहा हैं। हिजाब विवाद को लेकर अब मिस यूनिवर्स हरनाज कौर संधू ने भी लोगों से अपील की हैं चलिए जानते हैं हरनाज ने क्या कहा हैं।

मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज़ कौर संधू ने लोगों से अपील की है कि लड़कियों को टार्गेट बनाना बंद करें। मिस यूनिवर्स हरनाज़ कौर संधू ने आगे कहा है कि लड़कियां जिस ढंग से जीना चाहती है उन्हें जीने देना चाहिए। उनके पड़ नहीं काटना चाहिए...

Miss Universe 2021 Harnaaz Kaur sandhu came out in support of Hijab