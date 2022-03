मिस यूनिवर्स हरनाज संधू इस बीमारी से हैं पीड़ित, हर दिन हो रहे हैं बॅाडी में बदलाव

भारत को मिस यूनिवर्स करीबन 21 साल के लंबे इंतजार के बाद मिली हैं। हरनाज संधू ने भारत को मिस यूनिवर्स (Miss universe2021) का खिताब दिलाकर देश का मान बढ़ाया था। लेकिन महज 3 महीने बाद ही हरनाज संधू को बॉडी शेमिंग का शिकार होना पड़ा। आखिर परफेक्ट फिगर की मल्लिका का अचानक इतना वजन कैसे बढ़ गया आइए जानते हैं...

भारत को मिस यूनिवर्स करीबन 21 साल के लंबे इंतजार के बाद हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स (Miss universe2021) का खिताब वापस दिलाया हैं। लेकिन महज 3 महीने बाद ही हरनाज संधू को बॉडी शेमिंग का शिकार होना पड़ा। बता दे कि मिस यूनिवर्स हरनाज संधू ने इस बात का खुलाशा किया हैं कि वह (Celiac disease) सीलिएक रोग से पीड़ित है।

Miss Universe harnaaz sandhu opens up on suffering from celiac disease