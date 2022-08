गुड न्यूज: अब शादीशुदा महिलाएं भी बन सकेंगी मिस यूनिवर्स का हिस्सा, जानें कब से लागू होंगे नए नियम

हर महिला का सपना होता है कि वो मिस यूनिवर्स का हिस्सा बने, लेकिन कई बार बढ़ती उम्र इसमें अड़ंगा बन जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब शादीशुदा महिलाएं भी मिस यूनिवर्स का हिस्सा बन सकती हैं। इस बड़े बदलाव के लिए मिस यूनिवर्स संगठन तैयारी कर रहा है।

फॉक्स न्यूज की मानें तो 2023 में होने वाले पेजेंट में शादीशुदा और पेरेंटल स्टेटस वाली महिलाएं भी इस प्रतियोगिता के एलिजेबल हो सकेंगी। साल 2023 में इस प्रतियोगिता के 72वें संस्करण से नियम प्रभाव में आएगा। आपको बता दें कि पहले सिर्फ 18 से लेकर 28 साल की उम्र तक की अविवाहित महिलाएं ही इसमें हिस्सा ले सकती थीं। इसके अलावा महिला के बच्चे भी नहीं होने चाहिए।

